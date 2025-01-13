РФ нарощує ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту – "Атеш" (фото)

Російські війська перекинули до окупованого Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів. Тим самим ворог оголив інші ділянки фронту.

Про це повідомив рух "Атеш".

Агенти руху провели розвідку військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя, який ворог активно використовує для базування авіації та логістики. У районі аеродрому було зафіксовано значне збільшення систем ППО. Партизани виявили там безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

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Як зауважили в "Атеш", цей аеродром відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачаннях для російських військ на півдні України.

"Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", – йдеться у заяві руху.

Там додали, що усю зібрану інформацію передали Силам оборони України.

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська система ППО у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, раніше в "Атеш" інформували, що у Криму окупанти намагаються побудувати захисні споруди для своїх військових літаків на аеродромі біля Саків.

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