РФ нарощує війська та просувається у бік лісів під Сумами — що це означає для оборони

Російські військові / © Associated Press

Російська армія протягом останніх місяців системно посилює свою присутність у прикордонних районах Сумської області.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на інформацію співрозмовника в розвідці однієї з українських бригад, яка від початку Курської операції працює на цьому напрямку, нарощування особового складу та ресурсів відбувається щонайменше з осені 2025 року.

Одним із ключових напрямків залишається ділянка між населеними пунктами Олексіївка, Яблунівка та Юнаківка, яка нині перебуває під контролем російських сил. З цього району окупанти розвивають просування одразу кількома лініями у бік Хотіні, Писарівки та Нової Січі. За словами джерела ЗМІ, ці маршрути використовуються для поступового розширення зони впливу та тиску на українські позиції.

Ще одним напрямком активності, хоча й менш публічним, називають район Миропілля. Там також фіксують рух і перегрупування російських підрозділів.

Військові пояснюють, що особливу загрозу становить прагнення росіян змістити зону бойових дій у лісисту місцевість на північний захід від Сум. Якщо бої з відкритої рівнинної території перемістяться у густі ліси з ярами та складним рельєфом, це може ускладнити ведення оборони, спостереження та логістику.

За оцінкою співрозмовника, саме тому ситуація на цьому відтинку фронту потребує постійної уваги, адже зміна ландшафту бойових дій безпосередньо впливає на тактику сторін.

Нагадаємо, ситуація в прикордонних районах Сумської області різко загострилася.

Раніше повідомлялося, що російські підрозділи зайшли безпосередньо до села Грабівське Краснопільської громади, що розташоване всього за 200 метрів від державного кордону України.