РФ нарощує виробництво зброї: Зеленський розкрив масштаби

Російська оборонна промисловість значно збільшує темпи виробництва озброєння.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія продовжує нарощувати виробництво зброї та нарощує інтенсивність ударів проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми бачимо від Служби безпеки, від зовнішньої розвідки, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило, і де вони неспроможні. Вони хочуть збільшувати БПЛА, ФПВ, і інші. Вони хочуть збільшувати кадри. Ми не бачимо збільшення, вже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а через санкції. Загалом 122 і 152, тобто артилерія плюс міномети, вони хочуть вийти на цифру 8 мільйонів», — уточнив президент.

Раніше експерти попередили про загрозу масштабніших ударів Росії по Україні — в РФ активно збільшують виробництво ракет і дронів.

Також відомо, що Росія масово закуповує зброю, техніку та боєприпаси у Північної Кореї, Ірану та Китаю.

