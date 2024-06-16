РФ наростила кількість наступів і штурмів майже по всій лінії фронту – зведення Генштабу

У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронті.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ РФ на різних ділянках фронту. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 70. Майже по всій лінії зіткнення противник наростив кількість наступальних та штурмових дій. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати оборону та завдають їм втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 червня.

На Харківському напрямку ворог з території РФ продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода агресор вдарив двома КАБами по Графському, ще однією КАБ завдав удару по Вовчанську.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські воїни відбили три штурмові дії, ще п’ять боєзіткнень тривають. Поблизу Серебрянського лісу загарбники завдали авіаційного удару сімома НАРами.

Зазнали невдачі три спроби ворога потіснити наші підрозділи із займаних позицій західніше Іванівського та біля Андріївки на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку російські терористи завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.

На Покровському напрямку – найбільша кількість боєзіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції ЗСУ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського.

Активно працює ворожа авіація: по Воздвиженці загарбники завдали два удари п’ятьма КАБами; ще два удари чотирма КАБами – по Криничній; по дві керовані авіаційні бомби російські терористи скинули на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтавку, Прогрес; Новоселівка Перша була атакована однією КАБ та дванадцятьма НАРами. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 ворожих штурмів, шість боєзіткнень – ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, половину з них наші захисники – відбили.

На Времівському напрямку вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів Сил оборони успіху не мали. Триває бій в районі Старомайорського.

Авіація ворога працювала по обіді на Гуляйпільському напрямку. Удару однією керованою бомбою зазнала Варварівка, по населеному пункту Чарівне окупанти вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Придніпровському напрямку агресор четвертий раз за день спробував атакувати наші позиції поблизу Кринок. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ.

Читайте також провідні новини дня: