РФ наростила потужні сили: Deepstate про наступ окупантів та їхню нову ціль

Російська окупаційна армія наростила ударний кулак для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

Про це повідомили аналітики проєкту Deepstate.

"Мета очевидна - спроба повторити минулорічний наступ на Борову", - наголосили аналітики.

Зазначається, що на цій ділянці фронту оборонну лінію утримує 3 ОШБр. Проте, зауважують в Deepstate, "сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усіє смуги наступу".

Фахівці зауважують, що загарбники розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками. Також залучено підрозділ БАРС-14 і найманці з нерегулярних армійських підрозділів.

"Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді намацування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих кацапів. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування. Поки що тактика "м'ясних штурмів" не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Але наголошуємо, що сили далеко не рівні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Deepstate, окупаційні війська планують повторити минулорічну стратегію "з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім - на Першотравневе-Чернещина".

Росія готується наступу на Борову в Харківській області. Мапа DeepState.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що РФ готується до другої хвилі наступу на Харківщині. ЗСУ активно контратакують. Втім, загарбники продовжують посилювати свої позиції й готуються до другої хвилі наступу.

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