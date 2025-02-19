РФ наростила виробничі можливості "Шахедів" та накопичує ракети: у чому небезпека

Цей місяць може бути рекордним щодо використання росіянами "Шахедів".

Агресорка Росія наростила свої виробничі можливості у виробництві безпілотників "Шахед". Окрім того, РФ накопичує ракети.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії та військовий експерт Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Він наголосив на тому, що українські удари по НПЗ на території РФ, атаки на нафтоперекачувальні станції мають наслідки для російської економіки. Приміром, руйнується обладнання, яке дає ракетне пальне чи виготовляє авіаційний газ. Звичайно, ситуація не змінилася кардинально, зауважує Братчук, але стає все більш відчутною для Москви.

"Тут уже завдання наших Сил оборони, усіх дотичних структур, відповідно, - і Служби безпеки, і Головного управління розвідки і Сил безпілотних систем. Усіх дотичних структур, які працюють звичайно над тим, щоб завдавати ураження саме по таких об'єктах, які масово виготовляють самі "Шахеди", або так звані "обманки", які допомагають ворогові під час атак", - заявив Братчук.

За його словами, лютий стане рекордним місяцем щодо використання ворогом "Шахедів" та безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами". Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами. Раніше в російській армії почали застосовувати 8-канальні дрони, замість 4-канальних, щоб було важче їх збити.

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