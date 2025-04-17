РФ наступала на Покровськ і у Запорізькій області: Зеленський про те, що це означає

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сьогодні, 17 квітня, росіяни здійснили наступ на Покровськ, а вчора — на Запорізькому напрямку.

Про це на брифінгу розповів президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні важлива доповідь головкома Сирського. Сьогодні стався наступ Російської Федерації в напрямку Покровськ на сході нашої держави», — сказав Зеленський.

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За його словами, головний удар прийняла на себе 14 бригада Національної гвардії та 117 бригада ЗСУ. Українські військові знищила повністю всіх окупантів, що пішли у наступ. РФ втратила 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених.

Крім того, вчора росіяни здійснили спробу наступу на Запорізькому напрямку, де втратили 80 людей, 117 «трьохсотими» і 40 одиниць техніки.

«Тобто це те, про що ми говорили нашим партнерам — Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на Сході, тому що вони довго там не наступали», — каже президент.

Нагадаємо, що сьогодні головком ЗСУ Сирський повідомив, що українські війська звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в Донецької області, поблизу Покровська.