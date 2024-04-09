РФ наступає на Часів Яр тактикою подвійного удару: у Bild пояснили суть

Цю тактику загарбники застосовували в боях за Авдіївку, Бахмут, Новомихайлівку.

Росія проводить наступ своїх військ на Часів Яр на Донеччині тактикою подвійного удару, яка раніше виявлялася успішною.

Таку оцінку дав експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Рьопке вивчив маневри російських збройних сил під Часовим Яром за останні 10 днів (зображені на мапі). За словами експерта, Росія й раніше застосовувала тактику подвійного удару під час захоплення українських міст і сіл.

Ця тактика полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі.

"У битві за Часів Яр російські війська вторгнення намагаються реалізувати свою успішну (Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо) тактику подвійного удару: кліщі з півночі та півдня плюс прямий штурм міста зі сходу", – пояснив експерт з аналізу відкритих даних.

Мапа з маневрами російських військ під Часовим Яром за останні 10 днів / Фото: Bild

Нагадаємо, як повідомив 8 квітня командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, окупанти штурмують Богданівку та Іванівське, намагаючись взяти передмістя Часового Яру в оперативне оточення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Захоплення” Часового Яру! На штурм виходить бронетехніка! Яка ситуація насправді у місті і поблизу?

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