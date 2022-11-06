РФ наступає на трох напрямках на Донбасі, завдала 3 ракетних та 3 авіаудари: головне зі зведення Генштабу

Своєю чергою наша авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала по ворогу 18 ударів.

Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 листопада.

Росіяни обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Удари ворога

Загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Режим Лукашенка й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військових, надає полігони для підготовки. Зберігається загроза завдання противником ударів та задіяння ударних безпілотників з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах Невського, Білогорівки та Площанки;

та напрямках – з артилерії різних типів, у районах Невського, Білогорівки та Площанки; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Андріївки та Опитного;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Андріївки та Опитного; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки, Опитного та Первомайського;

напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки, Опитного та Первомайського; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи безпілотники. Здійснив понад 65 вильотів.

Атаки у відповідь

Авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотники.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили:

2 пункти управління,

10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо, що окупанти наказали жителям Берислава Херсонської області залишити місто.

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