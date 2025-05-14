РФ наступає попри розмови про переговори: у Третій штурмовій вказали на небезпеку

Максим Жорін

Реклама

З активізацією розмов про переговори в Туреччині російські війська значно посилили свій тиск на фронті.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

За його інформацією, в останні дні на багатьох напрямках РФ збільшила зусилля по захопленню нових територій. Окупанти сильно тиснуть на Борову (Харківська область).

Реклама

Борова на карті / © Deepstatemap

Жорін наголосив, що в зоні відповідальності Третьої штурмової кількість штурмів тільки збільшується. Найважча ситуація лишається на Покровському напрямку.

«Сьогодні, наприклад, оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми в Олексієво-Дружківці. Покровськ, Дружківка, Словʼянськ, Костянтинівка, Краматорськ — і російська війська підходять до кордонів Донецької області. Але в топі наших новин — хто там що сказав про можливі майбутні переговори», — зазначив заступник командира 3-ї штурмової.

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що окупанти планують великий літній наступ і назвав можливі напрямки наступу ворога.