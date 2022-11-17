РФ наступає у п'яти місцях на фронті: Арестович назвав, де найважче українським захисникам

Особливо важко українським захисникам біля Гуляйполя, біля Вугледара і Павлівки і Бахмут-Соледар.

Станом на сьогодні російські війська наступають у п'яти місцях. На деяких ділянках фронту силам оборони України досить важко.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Гуляйполе сьогодні почався (ворожий наступ. – Ред.). Вугледар, Павлівка. Вся територія – від Мар'їнки до Горлівки і Майорська. А далі починається від Соледара і до Кремінної. Російські війська наступають, а ми обороняємося. Хоч це малі тактичні атаки, але сказати, що для Путіна на фронті все зовсім печально, не можна", – зазначив Арестович.

Також читайте Арестович заявив, що окупанти пішли в атаку на Запоріжжі та назвав мету ворога там

За його словами, особливо важко українським захисникам біля Гуляйполя, біля Вугледара і Павлівки і Бахмут-Соледар.

Радник ОП вважає, що окупанти повернулися до реалізації задумів другого етапу війни, залишаючись довгою армією з кількістю, яка переходить у якість.

Проте він вважає, що нема причин для паніки, адже як росіяни перекинули війська з Херсона і правобережної Херсонщини, так само і наші сили з цих напрямків невдовзі перекинуть для підкріплення в інші місця на фронті.

Мапа війни за 16 листопада: росіяни намагаються стримати наступ ЗСУ на Півдні, але марно