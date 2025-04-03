РФ наступає вздовж кордону між Сумською та Курською областями: деталі від ISW

Курськ. / © ТСН.ua

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Російські війська продовжили наступальні дії вздовж кордону Сумсько-Курської області. Втім, протягом минулої доби не підтверджено наступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела ISW стверджували, що бої тривали поблизу Басівки, Журавки, Гуєво, Плехово та Олешні.

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Армія РФ продовжила наступальні операції на північному заході Бєлгородської області, але просунутися не змогли. Російські "воєнкори" розповідали, що бої тривали під Демидівкою та Поповкою.

Також російський блогер стверджував, що територія поблизу Поповки є спірною "сірою зоною". Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська завдали удару по Корочянській дамбі поблизу Попівки, щоб ускладнити переправи для ЗСУ через річку Короча.

Як повідомлялося, РФ може готувати інфраструктуру до потужних ударів. Поки що нічого не підписано і “фюрер” Росії Путін завжди може сказати: нібито ми неправильно зрозуміли, наголошує Криволап.

Дата публікації 12:43, 02.04.25 Кількість переглядів 6 Гуляйполе побите та знесилене, але досі живе! Люди залишаються в місті попри безперервні обстріли