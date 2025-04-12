РФ націлилася на три області: генерал ЗСУ назвав міста, над якими нависла небезпека

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Армія Російської Федерації має за мету створити буферну зону на Сумщині та Харківщині. Кремль також прагне до того, щоб отримати сильнішу позицію під час майбутніх переговорів.

Про це заявив генерал-лейтенант, військовий експерт ЗСУ Ігор Романенко в Radio NV .

"Політичний аспект полягає в тому, що це нова область - Сумщина. Путіну потрібні підсумки, він хоче завершити у виграшному для себе вигляді цю "сво". Тому й додав собі Сумську область, на Харківщині загроза...", - зазначив він.

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З його слів, російські війська можуть спробувати просунутися на територію Дніпропетровської області. Хай це навіть буде 100-200 метрів на території регіону, наголошує Романенко.

"Але показати, що це нова область. Щоб виходити на ці торги. А оскільки він так себе поводить, то розуміє, що треба виходити на якісь переговори", - додав Романенко.

Нагадаємо, джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі. Зокрема, для агресорки РФ пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го.

Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 64 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!