- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1224
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ націлилася на три області: генерал ЗСУ назвав міста, над якими нависла небезпека
У кожній області України Кремль має власні цілі.
Армія Російської Федерації має за мету створити буферну зону на Сумщині та Харківщині. Кремль також прагне до того, щоб отримати сильнішу позицію під час майбутніх переговорів.
Про це заявив генерал-лейтенант, військовий експерт ЗСУ Ігор Романенко в Radio NV.
"Політичний аспект полягає в тому, що це нова область - Сумщина. Путіну потрібні підсумки, він хоче завершити у виграшному для себе вигляді цю "сво". Тому й додав собі Сумську область, на Харківщині загроза...", - зазначив він.
З його слів, російські війська можуть спробувати просунутися на територію Дніпропетровської області. Хай це навіть буде 100-200 метрів на території регіону, наголошує Романенко.
"Але показати, що це нова область. Щоб виходити на ці торги. А оскільки він так себе поводить, то розуміє, що треба виходити на якісь переговори", - додав Романенко.
Нагадаємо, джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі. Зокрема, для агресорки РФ пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го.