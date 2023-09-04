РФ навмисно використовує географічну особливість регіону – Гуменюк про падіння дронів у Румунії

Російські дрони під час атаки півдня України впали на територію Румунії.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 4 вересня вчергове атакувала південь України безпілотниками, деякі з них впали та здетонували на території Румунії.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що Росія вже не вперше використовує географічну особливість Одеської області в контексті її близькості до кордону Румунії.

"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - розповіла вона.

Гуменюк також зазначила, що відстань від Одеської області до території Румунії настільки невелика, що і похибка самого баражувального снаряду, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота і її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні.

Падіння дронів на територію Румунії

Державна прикордонна служба України повідомила, що у ніч проти 4 вересня під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії відреагували на інцидент і заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на падіння російських дронів на територію Румунії.

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