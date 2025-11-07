РФ навмисно б’є по залізниці: які міста хочуть відрізати

Залізниця відіграє стратегічну роль для ЗСУ та для економіки країни в умовах війни / © Associated Press

Російські війська посилюють свою кампанію ударів по українській залізничній інфраструктурі, прагнучи порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати спроможності передових підрозділів Сил оборони України та зрештою полегшити собі завоювання на лінії фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

В ISW також нагадують про атаки по залізничній інфраструктурі в Кам’янському на тлі спроб Росії перерізати логістику в Дніпропетровській області, включаючи нещодавні удари по мостах у Великомихайлівському напрямку. Крім того, від початку жовтня 2025 року війська РФ атакували потяги в Чернігівській та Сумській областях, а також залізничну інфраструктуру в Козятині на Вінниччині.

Нова кампанія атак РФ, націлена на залізничну інфраструктуру, спрямована на те, щоб зірвати логістичне використання Україною районів у середньому тилу — зокрема вздовж автомагістралі E-40 Ізюм-Слов’янськ (приблизно від 20 до 35 кілометрів від лінії фронту) та автомагістралі Т-0514 Добропілля-Лиман (приблизно від 14 до 30 км від фронту). Обидві ці артерії є критично важливими для забезпечення українських сил у поясі міст-фортець Донецької області, підкреслюють в ISW (до нього аналітики раніше зараховували Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ).

«Якщо окупанти все ж захоплять Покровськ та Мирноград, то військове командування РФ, ймовірно, використає свою кампанію ударів по логістиці ближнього і середнього тилу, щоб створити умови для таких атак зараз», — зазначили експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакують залізничну інфраструктуру, щоб залякати українців.

«Вони б’ють по логістиці. Вони б’ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», — розповів Зеленський.

Раніше віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголошував, що мета ворога — занурити Україну в пітьму.