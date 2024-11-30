РФ найбільш запекло тисне на двох напрямках: головне зі зведення Генштабу

Судячи з кількості атак, найбільш активно ворог наступає на Покровськ і Курахове.

Від початку доби, 30 листопада, на фронті відбулося 192 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Злочинні удари РФ

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 36 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, здійснив 4663 обстрілів, з них 99 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів та Козацьке.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ (озброєння і військова техніка), пункту управління та одному іншому важливому об’єкту противника.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Наступ РФ на Борову і Куп'янськ / Фото: Deepstatemap

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію росіян в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

Наступ РФ на Покровськ і Курахове

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували п’ять разів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по українських населених пунктах.

У Курській області наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки.

Раніше аналітики ISW розповіли, що відбувається на Курщині.

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