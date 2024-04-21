РФ найбільше атакує на 4 напрямках – головне від Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом протягом доби, 21 квітня, на фронті зафіксовано 65 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Загроза з півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Богданівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Там росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Також читайте Плацдарм ЗСУ в Кринках: експерт припускає наступ на лівобережжі Херсонщини

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.

Раніше президент Зеленський розповів про найгарячіші напрямки на фронті, ППО та перемовини із американськими партнерами.

Читайте також: