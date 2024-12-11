РФ найближчими днями може завдати нового удару "Орешником" – Reuters і АР

За інформацією ЗМІ, Вашингтон не вважає "Орешник" вирішальним фактором у війні.

Західні ЗМІ Associated Press та Reuters з посиланням на американських чиновників, знайомих з оцінкою розвідки США попереджають про ймовірний удар "Орешником" по Україні в "найближчі дні".

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За словами джерела АР, експериментальна ракета "Орешник" розглядається офіційними особами США більше як спроба залякування, ніж зміни ситуації на полі бою в Україні.

"Ми очікуємо, що "Орешник" не змінює правила гри на полі бою. Це скоріше просто ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка провалиться", — додає джерело Reuters.

Зазначається, що Росія має лише кілька ракет "Орешник" і що вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які окупанти регулярно запускають по Україні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов попередив, що російська армія готова завдати нового ракетного удару по Україні.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія країни-агресорки здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що того дня РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином, Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Диктатор Путін похизувався, що це – нова гіперзвукова ракета середньої дальності, відома як "Орешнік".

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