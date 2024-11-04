Накопичують до зими: як довго РФ не атакувала Україну ракетами Х-101

За цей період росіяни могли виробити мінімум 120 ракет такого типу.

Росія не атакувала Україну ракетами Х-101 61 день: накопичують до зими.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Tracking.

"За цей період вони могли виробити мінімум 120 ракет цього типу. Зараз на а/е "Оленья/Енгельс-2" – 15 одиниць Ту-95МС; РФ "економить" ракети, але запускає приблизно в 10(!) разів більше шахедів, ніж минулої осені", – цитує Tracking Володимира Зеленського.

РФ продовжує витримувати паузу у застосуванні Ту-95МС до ракетних атак вже 61 день.

За цей час:

15 Ту-95МС здійснили сотні тренувальних вильотів з різних авіабаз та десятки міжбазових передилокаційних рейсів.

шість Ту-22М3 здійснили бойовий виліт для пусків ракет Х-22 та Х-21 передилокаційних рейсів.

чотири Ту-160 з двох різних авіабаз здійснили десятки тренувань.

18 транспортних літаків Іл-76 здійснили рейси на авіабазу "Енгельс-2", частина вантажу може складатися із КР Х-101.

Лише за період паузи ВПК РФ зміг виробити як мінімум 120х крилатих ракет Х-101, що вже дозволяє здійснили декілька масованих ракетних атак.

"Вочевидь, триває накопичення кридатих ракет на зимовий період", – припускає Tracking.

Загальна кількість Ту-95МС на "Оленья/Енгельс-2" станом на 04.11 становить 15 одиниць:

"Оленья" - 11х Ту-95МС;

"Енгельс-2" - 4х Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Сили ППО збили всі дрони, які атакували Київ.

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