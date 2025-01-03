РФ "не цікаві" пропозиції команди Трампа щодо завершення війни в Україні – Небензя

Будь-які сигнали від української сторони у Кремлі не сприймають всерйоз.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя вважає, що наразі команда президента Дональда Трампа не озвучила жодних пропозиції для РФ, які були б їй цікаві, стосовно завершення війни в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю російським пропагандистам, передає The Moscow Times.

За його словами, сигнали США щодо мирних переговорів є нібито "неоформленими та незрозумілими".

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Небензя заявив, що російський диктатор Володимир Путін вже говорив 19 грудня про те, на яких умовах вони "готові говорити про те, щоб не заморозити, а завершити" війну проти України.

"Але поки що нічого, що йде в сигналах нової американської адміністрації, не свідчить про те, що це щось, що буде нам цікаве", – зазначив постпред РФ.

Він також додав, з українського боку також нібито виходять "сигнали про якісь домовленості", але їх путінський режим серйозно не сприймає.

Небезя не втратив можливості наголосити на тому, що що чим далі Володимир Зеленський "буде тягнути" з переговорами, тим "гіршими будуть умови для нього".

Нагадаємо, за словами Зеленського, путін шукатиме будь-які зачіпки та висуватиме нереальні умови, щоб унеможливити початок переговорів з Україною.

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