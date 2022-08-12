РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини — Кім

Російські окупанти не дають вивезти з окупованої Миколаївщини навіть дітей.

На окупованих територіях Миколаївської області залишається українських 1100 дітей. Проте росіяни не дають їх вивезти в безпечніші регіони.

Про це розповів голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, інформує "Суспільне".

"Росіяни не дають вивезти дітей у безпечне місце — ні через зелений коридор, ніяк. Ми досі платимо зарплатню нашим підприємствам, підтримуємо людей як можемо. Далі не розкажу, але скоро все буде добре", — сказав Кім.

За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок агресії РФ на Миколаївщині постраждали 60 дітей.

Нагадаємо, що в Україні знову зросла кількість поранених від рук російських військових дітей.

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