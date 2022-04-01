РФ не до кінця зрозуміла силу армії України, а тому перемир'я найближчими днями не буде - Нуланд

РФ не до кінця зрозуміла силу армії України, а тому перемир'я найближчими днями не буде - Нуланд

За оцінками США, від початку війни в Україні вбито понад 10 тисяч росіян.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія, а тому справжнього перемир'я найближчими днями не буде.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Настоящему Времени", пише офіційний російськомовний телеграм-канал Державного Департаменту США.

Так, на запитання про шанс досягти перемир'я в найближчі тижні, Нуланд відповіла: "Це має бути метою. Цього добиваються українці, і на цьому наполягаємо ми з союзниками. На жаль, Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона зазнає неймовірних втрат. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки що не буде справжнього перемир'я – не буде серйозних переговорів".

Варто зазначити, що у Стамбулі 29 березня відбувся черговий раунд переговорів України з РФ. Про що говорили на зустрічі, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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