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РФ не може проводити контратаки і протистояти ЗСУ на одному з напрямків – деталі від ISW

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РФ не може проводити контратаки і протистояти ЗСУ на одному з напрямків – деталі від ISW

Російські військові / Фото: Associated Press

На одному з напрямків фронту бойові можливості окупантів сильно знизились.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час нещодавньої наради з військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють на заході Запорізької області.    

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Шойгу приписував успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку, 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії, 56-го десантно-штурмового полку ПДВ та інших. Водночас Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й та 247-й полк (7 дивізія ПДВ)", - зазначають аналітики.

Як йдеться у звіті, бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку (Запорізька область), значно погіршилися. Вони більше не можуть проводити контратаки і протистояти ЗСУ.

"За оцінкою ISW, участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках свідчить про те, що бойові можливості активних підрозділів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршені, і що ці елементи ПДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву в Оріхівський напрямок", – йдеться в звіті.

Нагадаємо, через брак кадрових військових росіяни вербують іноземних добровольців для служби у підрозділах повітряно-десантних військ.

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Дата публікації
Перегляди
1314
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