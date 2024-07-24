РФ не припиняє штурмів в напрямку Лимана: у ЗСУ розповіли як змінилися атаки ворога

Російські окупанти не припиняють своїх намагань штурмувати позиції українських захисників в напрямку Лимана Донецької області.

Про це розповів командир 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади із позивним "Рост".

Він наголосив, що упродовд останніх 11 місяців на Лиманському напрямку жодного разу ворог не припиняв спроб штурмувати нас малими чи великими групами в напрямку Лимана.

"Тому не можу сказати, що цей напрямок сьогодні тихіший, ніж будь-який інший. Ворог постійно тисне, але 60-та окрема механізована бригада як стояла щитом, так і стоїть, не втративши жодної позиції", – наголосив він в етері телеканалу "Еспресо".

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За словами військового, навесні росіяни здійснювали на Лиманському напрямку потужні штурми механізованими підрозділами. Ворог задіював танки та БТР у великій кількості. Проте вся техніка противника була знищена.

"Зараз ворог йде тільки пішим ходом або на квадроциклах, намагаючись підійти до наших позицій. Але багі – це не броня, і дуже гарно горить", – пояснив "Рост".

На думку командира, у нинішній фазі війни бронетехніка "вже майже неактуальна".

"Уся ворожа техніка виявляється на підступах, і в 90% випадків знищується ще на підході. Танки, які коштують мільйони доларів, знищуються FPV-дронами, які коштують 300 доларів, і досвідченими пілотами", – резюмував захисник.

Нагадаємо, у Харківській області у середу, 24 липня, сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони.

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