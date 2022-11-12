РФ не пропускає гуманітарні місії на тимчасово окуповані території України - ООН

Росія не допускає гуманітарні вантажі та представників ООН на тимчасово захоплені території України.
Про це заявила помічниця речника генсека ООН Стефані Тремблей, - пише Укрінформ.
«Ми не маємо доступу через лінію зіткнення», - додала вона.
Гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і готують вантажі для доставлення в райони, де ведуться активні бойові дії, а також у місця, які нещодавно перейшли під контроль України.
На думку Тремблей, за останні чотири тижні ООН та партнери доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей. Серед доставлення - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.
«Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг», - резюмувала Тремблей.
Вона підсумувала, що розпочинаючи з лютого 2022 року гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни більш як 5,7 млн осіб.
Нагадаємо, що влада вже готує гуманітарну допомогу для жителів звільнених територій Миколаївської області.
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