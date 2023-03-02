"РФ не відмовляється": Лавров взявся знову випрошувати переговори щодо України

Очільник МЗС країни-окупантки Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Москва не відмовляється від "серйозних переговорів" щодо України.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Лавров, традиційно за кремлівською методичкою, сказав, що "Росія не відмовляється від серйозних пропозицій переговорів". Хоча, варто зауважити, що саме у РФ до 24 лютого 2022 року постійно вигадували різні "причини", щоб не сідати з стіл переговорів, а після повномасштабного нападу - почали висувати свої вимоги і зривати діалог.

Крім того, у новій заяві Лавров, в уже звичній пропагандистській манері, почав розкидатися своїми звинуваченнями, що мовляв "Україну налаштовують на продовження війни", натякнувши на постачання зброї й техніки Києву, які необхідні для деокупації земель.

"Росія не відмовляється від серйозних пропозицій переговорів щодо України, але не пригадаю, щоб хтось закликав до діалогу Київ", - сказав міністр країни-окупантки.

Водночас він допустив участь Індії як посередника на переговорах.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попереджав, що Росія розмовами про начебто готовність до мирних переговорів намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передавання військової допомоги Україні. Насправді Кремль не зацікавлений у діалозі.

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість сісти за стіл переговорів з диктатором Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Також Зеленський заявив, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто". Президент пояснив, що у Кремлі відверто брешуть про нібито відкритість до діалогу, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

У США наголошують, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.

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