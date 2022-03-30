РФ не відводить війська від Києва, а передислокує їх – представник Білого дому

РФ не відводить війська від Києва, а передислокує їх – представник Білого дому

У Білому домі також не виключають можливості наступів російських військ в інших регіонах нашої країни.

Відведення частини російських військ від Києва — передислокація сил окупанта.

Про це під час брифінгу повідомила директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

“Ми повинні чітко розуміти реальність того, що відбувається на полі бою, і заяви Росії не повинні нікого вводити в оману. Ми вважаємо, що будь-які переміщення (російських — ред.) військ від Києва є передислокацією, а не відведенням”, — наголосила Кейт Бедінгфілд.

У Білому домі також не виключають можливості наступів російських військ в інших регіонах нашої країни.

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