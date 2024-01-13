РФ не використала "Калібри" під час ранкової атаки: у ЗСУ пояснили чому

Під час ракетного обстрілу України в суботу, 13 січня, росіяни не змогли використати ракетоносії у Чорному та Азовському морях для запуску "Калібрів". Сталося це через штормову погоду.

Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

"Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки", - сказала вона.

За словами Гуменюк, ранкова атака свідчить про системні спроби росіян вишукувати системи ППО і знаходити "шляхи обходу".

За попередніми даними, є результат роботи ППО на Миколаївщині, де було знищено одну з ракет типу Х-101. Влучань на півдні України не було зафіксовано. Оскільки армія РФ зосередила удар по інших регіонах.

Нагадаємо, у суботу, 13 ісчня, під час масованого удару по Україні окупанти застосували "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети. Було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

Згодом, близько 12:00 в Україні знову було оголошено масштабну повітряну тривогу. Відбувся зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

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