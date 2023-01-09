"РФ не воює з Україною": у Путіна після різдвяних обстрілів відзначилися черговою цинічною заявою

Соратник Путіна цинічно заявив, що "РФ не воює з Україною" і звинуватив в усьому НАТО.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев видав чергову цинічну заяву щодо війни, розпочатої Російською Федерацією проти України й українського народу. Патрушев переконує, буцімто Росія, яка й напала і вбиває та обстрілює мирних людей, не воює з Україною.

Таку цинічну заяву Патрушев, який є одним із найближчих соратників Путіна, зробив в інтерв'ю російським пропагандистам.

Патрушев у стилі кремлівської пропаганди традиційно звинуватив у всьому НАТО, а насамперед США та Велику Британію. За його пропагандистським твердженням, нинішня війна - це "спроба Заходу руками українців протистояти Росії".

"Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може. Події в Україні - це не зіткнення між Москвою та Києвом, це військове протистояння НАТО, а насамперед США та Англії, з Росією. Боячись прямого дотику, натовські інструктори заганяють на вірну смерть українських хлопців", - заявив цинічно представник країни-терористки.

Патрушев традиційно почав нав'язувати звиклу московську пропаганду про "один народ". Він видав абсурд, що, мовляв, "українські традиції близькі жителям Росії й спадщина російського народу невіддільна від культури українців".

Традиційно, за путінською методичкою, він вкотре проголосив, що під час так званої "спеціальної військової операції", а фактично повномасштабної війни, Росія "звільняє свої регіони", насправді ж незаконно намагається захопити українські землі.

До слова, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв також 9 січня відзначився черговою божевільною пропозицією. Він ініціює карати "зрадників" Росії, які не підтримують дії та політику Кремля.

Нагадаємо, у різдвяну ніч, 7 січня, війська РФ обстріляли ракетами місто Мерефа Харківського району. Загинула людина, ще одна постраждала. Крім того, на Різдво армія Росії обстрілювала село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського району. У цих населених пунктах було багато руйнувань.

Також окупанти РФ під час "різдвяного перемир'я" обстріляли місію ООН на Запоріжжі.

Війська РФ також гатили по інших населених пунктах України і позиціях українських воїнів, які захищають наші землі від загарбників.

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