"РФ не змогла повністю відновити рух транспорту": Гуменюк про ситуацію на Кримському мосту

Росіяни потроху запускають легкові автівки по напрямку Кримського мосту.
У Криму не відбулося повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом.
Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Повноцінного відновлення ще не відбулося. Але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі і потроху запускають легкові автівки по напрямку Кримського мосту", - зазначила речниця.
Також Гуменюк додала, що підводний човен, який був застосований під час нічної атаки по півдню України, найімовірніше буде спрямований у пункт базування для поповнення запасів, або ж відбудеться ротація ракетоносіїв.
"Наразі ми знаємо, що загальне корабельне угруповання якраз в процесі ротації. І на бойовому чергуванні перебувають щонайменше 10 кораблів у Чорному морі і один – в Азовському", - сказала вона.
Додамо, за прогнозами експерта, третій удар по Кримському мосту попри всі заходи безпеки окупантів цілком реальний і може бути раптовим і несподіваним.
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