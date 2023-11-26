РФ не зупинить просування ЗСУ на Херсонщині – полковник Грант назвав переламний момент війни

Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант наголосив, що попри повільне просування ЗСУ на Херсонщині, українські військові будуть продовжувати рух, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад.

Про це британський військовий експерт сказав в інтерв'ю "Еспресо".

"Тому я думаю, що переламний момент, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області точно настане, це лише питання часу. Можливо це не станеться цієї зими, але думаю, що на двох напрямках будуть просуватися вперед, поки щось не станеться. Тому треба молитися, щоб росіяни насправді просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно", - сказав він.

Військовий експерт також пояснив, чому українські військові не можуть просуватися швидше у Запорізькій області.

"Хлопці та дівчата зараз розумно воюють у Запорізькій області, просуваючись вперед настільки впевнено, наскільки це можливо. Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і складність ведення бою", - підкреслив Грант.

Він також вважає, що Росія була готова до того, що ЗСУ вдасться перетнути Дніпро.

"Це створить їм проблеми з резервами. Тепер вони повинні вирішити чи виставляти людей на схід від Авдіївки, чи залучити "найкращих" з Авдіївки і перекинути перед Херсоном", - додав він.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому говорити про завершення контрнаступу ще зарано.

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