РФ незаконно утримує поранених українських військових: їх мають віддати без жодних умов

Росія незаконно утримує 800 поранених та важкопоранених українських захисників. Хоча відповідно до Женевських конвенцій, їх мали передати Україні без будь-яких умов.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Укрінформ".

"Ми намагаємося зараз довести російській стороні, що по поранених треба дотримуватися Женевської конвенції, яку ратифікували і Україна, і Росія, і щоб Туреччина включилася до цього процесу. При чому російська сторона погоджується, що ми повинні діяти виключно на підставі Женевської конвенції", – зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що у статті 110 Женевської конвенції чітко вказано, що важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація. За його інформацією, у списку поранених українських військових, переданому Росії для цієї репатріації, налічується 800 імен.

"Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать. Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції", – сказав він.

Нейтральною країною, куди можуть бути відправлені поранені українські захисники з полону, може стати Туреччина.

"Туреччина також підтвердила, що готова забирати наших поранених, лікувати та повертати додому. Мають відбутися ще телефонні розмови Ердогана з президентом Зеленським та Володимиром Путіним", – підсумував Лубінець.

Раніше повідомлялося, що перед масованим ракетним ударом РФ скасувала обмін полоненими.

В неділю, 8 січня, відбувся перший у цьому році обмін полоненими між Україною і Росією. Додому повернулось 50 захисників України. Відомо, що протягом 2022-го під час обмінів полоненими Україні вдалося повернути додому майже 1600 осіб.

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