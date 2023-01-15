РФ незаконно утримує поранених українських військових: їх мають віддати без жодних умов

Відповідно до Женевських конвенцій, важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов.
Росія незаконно утримує 800 поранених та важкопоранених українських захисників. Хоча відповідно до Женевських конвенцій, їх мали передати Україні без будь-яких умов.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Укрінформ".
"Ми намагаємося зараз довести російській стороні, що по поранених треба дотримуватися Женевської конвенції, яку ратифікували і Україна, і Росія, і щоб Туреччина включилася до цього процесу. При чому російська сторона погоджується, що ми повинні діяти виключно на підставі Женевської конвенції", – зазначив Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що у статті 110 Женевської конвенції чітко вказано, що важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація. За його інформацією, у списку поранених українських військових, переданому Росії для цієї репатріації, налічується 800 імен.
"Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать. Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції", – сказав він.
Нейтральною країною, куди можуть бути відправлені поранені українські захисники з полону, може стати Туреччина.
"Туреччина також підтвердила, що готова забирати наших поранених, лікувати та повертати додому. Мають відбутися ще телефонні розмови Ердогана з президентом Зеленським та Володимиром Путіним", – підсумував Лубінець.
Раніше повідомлялося, що перед масованим ракетним ударом РФ скасувала обмін полоненими.
В неділю, 8 січня, відбувся перший у цьому році обмін полоненими між Україною і Росією. Додому повернулось 50 захисників України. Відомо, що протягом 2022-го під час обмінів полоненими Україні вдалося повернути додому майже 1600 осіб.
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