РФ нічого не зможе вдіяти: які можливості для ЗСУ відкривають антирадарні ракети — військовий експерт

Ракети AGM-88 HARM, які, за даними ЗМІ, Пентагон передав Україні, — це надсучасні американські ракети, які були прийняті на озброєння ще у 1983 році, але їхня дальність пуску зростала з модернізацією і сягає 150 км.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливості, які відкривають для України антирадарні ракети.

Про це він розказав в інтерв'ю Радіо НВ.

Жданов зазначив, що ракети AGM-88 HARM, які, за даними ЗМІ, Пентагон передав Україні, — це надсучасні американські ракети, які були прийняті на озброєння ще у 1983 році, але їхня дальність пуску зростала з модернізацією і сьогодні сягає 150 кілометрів.

"Вони повітряного базування, тобто їх можуть використовувати винищувачі. Особливість цієї ракети полягає в тому, що вона призначена для знищення станцій радіолокаційних систем ППО. Причому вона може розрізняти як працюючі станції, так і ті, що відключилися. Якщо пілот побачив, що працює система ППО, наводить ракету та пускає її. Далі вона автоматично знаходить ціль та знищує її", — пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що без станції радіолокації пускова установка С-300 або С-400 "нічого не варта".

Жданов додав, що якщо йдеться про комплексні ППО Панцир С1 або Тор, то пускова їх частина знищується такою ракетою разом зі станцією радіолокації.

На запитання про те, чи можуть росіяни щось зробити, щоб Україна не знищувала антирадарними ракетами їхню ППО чи радіолокаційні станції, військовий експерт відповів негативно.

"Нічого не можуть зробити. Справа в тому, що ця ракета, по-перше, сама летить на станцію радіолокації, вони її можуть побачити. Але час реакції просто фізично відсутній. Навіть якщо пускають ракету на 150 км за умови, що має дві швидкості звуку, вона долітає за лічені секунди до своєї цілі", — сказав він.

9 серпня Пентагон підтвердив, що в рамках передачі військової допомоги США поставили Україні протирадіолокаційні ракети. У коментарі CNN представник Пентагону уточнив, що йдеться про високошвидкісні протирадарні ракети AGM-88 (HARM).

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