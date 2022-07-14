РФ обірвала життя дівчинки тоді, коли у Гаазі розглядали російські воєнні злочини - Зеленський

Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

Росія обірвала життя дівчинки Лізи якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення 14 липня.

"Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення", - додав він.

Як сказав президент, Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України.

Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

"Абсолютно необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи.

Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших", - зазначив Зеленський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.