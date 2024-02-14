РФ обрала нову тактику руйнування енергетичної інфраструктури України: експерт пояснив суть

Росіяни зрозуміли, що в них недостатньо можливостей зруйнувати українську енергосистему в цілому.

Російські війська обрали нову тактику руйнування української інфраструктури. Так, окупанти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики.

Про це директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив у Мережі.

За оцінками Омельченка, ворог обрав нову тактику руйнування енергоінфраструктури України. Росіяни зрозуміли, що в них недостатньо можливостей зруйнувати енергетичну систему в цілому, тож вирішили посилити інтенсивність точкових атак дронами на прифронтові об'єкти енергетики.

"Так, тільки за останню добу після обстрілів ворога зупинила свою роботу одна із прифронтових ТЕС, що є критично важливою для життєзабезпечення регіону", – зазначив експерт.

Окрім того, були завдані ворожі удари по енергоінфраструктурі, що забезпечує значну частину вуглевидобутку.

Читайте провідні новини дня:

А в ніч проти 13 лютого внаслідок дронової атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти Придніпров'я. Внаслідок цього було тимчасове знеструмлення Дніпра.

"Відповіддю на ці акти тероризму мають стати удари відплати та посилення антидронових елементів ППО у прифронтовій зоні", – висловив свою позицію Омельченко.

Нагадаємо, як повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, цієї зими не застосовувалися графіки аварійних відключень світла. Проте холоди ще тривають, і Росія може атакувати енергооб’єкти не тільки взимку.

Читайте також: