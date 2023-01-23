РФ обстріляла Часів Яр на Донеччині: є загиблий та поранені (фото)

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Сьогодні, 23 січня, російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр (Донецька область) із реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє – поранені.

"Окупанти пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", – зазначив Кириленко.