РФ обстріляла Часів Яр на Донеччині: є загиблий та поранені (фото)

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє – поранені.
Сьогодні, 23 січня, російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр (Донецька область) із реактивної системи залпового вогню.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє – поранені.
"Окупанти пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", – зазначив Кириленко.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти обстріляли житловий будинок багатодітної родини. На місці трагедії загинула молода жінка, ще троє осіб поранені.
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