РФ обстріляла громаду на Дніпропетровщині: загинула жінка, 7 поранених, серед них 9-річний хлопчик (фото)

Внаслідок обстрілу Зеленодольської громади, що стався сьогодні вдень, загинула 59-річна жінка.

У неділю, 21 серпня, російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу Зеленодольської громади, що стався сьогодні вдень, загинула 59-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення в спину.

Загальна кількість постраждалих – семеро людей. Це троє чоловіків, троє жінок та 9-річний хлопчик. У всіх – осколкові ураження. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Один з них – у тяжкому стані.

В Зеленодольську є пошкодження дачних будинків, спорткомплексу, дитячого садка, сільськогосподарської техніки. В одну квартиру у 5-поверховому будинку влучили уламки реактивного снаряду.

Рятувальники вже завершили обстеження території обстрілу.

Також під ворожий вогонь потрапило село Кошове, що в Широківській громаді Криворізького району. Обійшлося без жертв, дані щодо руйнувань з‘ясовуються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Раніше у Генштабі розповіли про атаки армії РФ на Запорізькому і Південнобузькому напрямках і закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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