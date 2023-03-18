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РФ обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами: щонайменше 2 людини загинуло і 8 поранено (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами: щонайменше 2 людини загинуло і 8 поранено (фото)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

За попередньою інформацією, двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.

Російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

Станом на сьогодні, 17:40, двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.

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© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, що РФ продовжує стрирати з лиця землі підконтрольні Україні міста Донбасу. Зокрема, окупанти систематично обстрілюють Краматорськ. Так, внаслідок ракетного удару по місту 14 березня постраждало 9 людей.

У ніч проти 6 березня російська армія завдала чергового ракетного удару по Краматорську. Було пошкоджено 15 багатоповерхівок та зруйновано школу.

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Дата публікації
Перегляди
99
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