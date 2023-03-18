РФ обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами: щонайменше 2 людини загинуло і 8 поранено (фото)

За попередньою інформацією, двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.

Російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

Станом на сьогодні, 17:40, двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.