РФ обстріляла Миколаїв керованими ракетами: одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни вдень 22 червня знову обстріляли ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки РФ одна людина загинула, двоє поранені.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу "Рада" у середу, 22 червня.

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"Постраждали два приватні підприємства, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, пошкоджений дах. П'ять багатоповерхівок — у них вибиті двері в під'їздах, вікна", — розповів Олександр Сєнкевич.

Мер міста додав, внаслідок влучання російської ракети на одному з підприємств сталася пожежа. Рятувальники наразі не можуть погасити полум'я, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Варто зазначити, що Російська Федерація станом на 22 червня зосередила в акваторії Чорного моря 44 крилаті ракети типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів з боку окупантів залишається високою.

Основні новини на гуманітарному фронті - Олексій Дніпров

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