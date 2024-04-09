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РФ обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині: одна людина загинула (фото)

РФ обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині: одна людина загинула (фото)

Внаслідок удару по центру Семенівки загинула жінка та поранено чоловіка / Фото: Національна поліція України

Ще один місцевий чоловік зазнав поранень.

Сьогодні, 9 квітня, російські окупанти з артилерії та РСЗВ завдали удару по центру прикордонного міста Семенівка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє Нацполіція та голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ще один місцевий чоловік зазнав поранень. Зазнали пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктур, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло.

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Наслідки атаки / ©
Наслідки атаки

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

На місці працюють поліцейські та всі відповідні служби / ©
На місці працюють поліцейські та всі відповідні служби

Нагадаємо, що 22 березня росіяни атакували керованими авіабомбами центр міста Семенівка Чернігівської області та знищили будинок культури.

Семенівка на карті / ©
Семенівка на карті

Того ж дня у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини ворожий дрон влучив у мікроавтрбус з цивільними. Постраждали троє людей.

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