РФ обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині: одна людина загинула (фото)

Ще один місцевий чоловік зазнав поранень.

Сьогодні, 9 квітня, російські окупанти з артилерії та РСЗВ завдали удару по центру прикордонного міста Семенівка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє Нацполіція та голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ще один місцевий чоловік зазнав поранень. Зазнали пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктур, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло.

Наслідки атаки

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.