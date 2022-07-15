РФ обстріляла ракетами вулицю із мирними людьми, є жертви: перші деталі атаки по Дніпру від голови ОВА

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Росія влучила ракетами по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд із ним.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд із ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15 поранені", - написав посадовець.

Він додав, що наразі місцева влада з'ясовує масштаби руйнувань. На місці ракетних ударів працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли масштабні пожежі, а над містом здійнявся густий чорний дим. Сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунав о 19:50. Уже за 20 хв з'явилися перші повідомлення про "прильоти" у Дніпрі. За повідомленнями місцевої влади, внаслідок ракетної атаки по Дніпру в місті можуть виникнути проблеми з постачанням води.

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