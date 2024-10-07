РФ обстріляла Слов'янськ: серед поранених – дворічна дівчинка (фото)

Наразі відомо про шістьох поранених, зокрема двох дітей, внаслідок обстрілу Слов'янська на Донеччині 7 жовтня.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 5 людей поранено – такі попередні наслідки обстрілу Слов'янська. Серед поранених – 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доправлена до лікарні", – написав він.

Обстріл Слов'янська

Росіяни обстріляли місто ввечері 7 жовтня. Пошкоджено шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і два автомобілі.

Обстріл Слов'янська

За словами Філашкіна, на місці зараз працюють органи влади та відповідальні служби.

Нагадаємо, раніше російські війська також обстрілювали місто Слов'янськ. Тоді вони поцілили в центральну частину міста поблизу 5-поверхівки.

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