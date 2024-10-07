РФ обстріляла Слов'янськ: серед поранених – дворічна дівчинка (фото)

Вадим Філашкін вкотре закликав до евакуації.
Наразі відомо про шістьох поранених, зокрема двох дітей, внаслідок обстрілу Слов'янська на Донеччині 7 жовтня.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше 5 людей поранено – такі попередні наслідки обстрілу Слов'янська. Серед поранених – 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доправлена до лікарні", – написав він.
Росіяни обстріляли місто ввечері 7 жовтня. Пошкоджено шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і два автомобілі.
За словами Філашкіна, на місці зараз працюють органи влади та відповідальні служби.
Нагадаємо, раніше російські війська також обстрілювали місто Слов'янськ. Тоді вони поцілили в центральну частину міста поблизу 5-поверхівки.
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