РФ обстрілює Часів Яр з РБУ-6000, дальність якої 2-3 км: Коваленко про важливу проблему ЗСУ

Коваленко ставить питання: а що з контрбатарейною боротьбою Сил оборони на найвищій точці регіону – Часовому Яру.

Російські окупанти обстрілюють Часів Яр з реактивної системи РБУ-6000, дальність застосування якої 2-3 км.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram.

Коваленко опублікував відео, на якому зафіксовано роботу російських "бойових монстрів" – бомбометів РБУ-6000.

РФ гатить по Часовому Яру з бомбомета, дальність якого 2-3 км

Він нагадав, що флотську реактивну систему РБУ-6000 росіяни ставлять досить давно на сухопутні шасі, починаючи від МТ-ЛБ ("мотолига") закінчуючи Урал-4320.

"Веде вогонь це ерзац-РСЗВ по Часовому Яру. Важливий момент — ефективна дальність застосування даної системи — 2-3 км, максимальна — 5 км. Тобто, Часів Яр вже можуть рівняти із землею не тільки КАБи або ТОС-1А "Сонцепік", Дальність ураження у якого, нагадаю, 6 км, але й ці гомункулуси", — пише експерт.

Коваленко ставить питання: а що з контрбатарейною боротьбою Сил оборони на найвищій точці регіону. Адже зважаючи на домінантне положення Часового Яру за висотами, там має бути зосереджена максимальна компонента арт-систем, від ствольної, реактивної до мінометної.

"Але поки ми констатуємо перевагу в вогневій поразці з боку окупантів у даній локації, а також застосування засобів, які, за ідеєю, повинні були знищуватися ще до виходу на позицію", — зазначає аналітик.

За його даними, сектор "Канал" у Часовому Яру стертий з лиця землі окупантами. Але росіяни його не контролюють.

"Але те, що утримувати його тепер на 146% буде складніше — це правда. Але ж цього можна було б уникнути і про те, що в Часовому Яру занадто мало арти, враховуючи те, наскільки це артова місцевість я говорив з кінця 2023 року... Арта для Часового Яру – “не на часі”.

Нагадаємо, що про появу росіян МТ-ЛБ із встановленням РБУ-6000 вперше стало відомо у вересні 2023 року.

Оглядач BILD називає ці системи "машинами Франкенштейна" і зазначає, що вони в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини, і їх доведеться довго перезаряджати.

РБУ-6000 – це радянський морський бомбомет зі стаціонарною установкою, що наводить у двох площинах, з дванадцятьма радіально розташованими стовбурами. У боях на суші росіяни використовують його як РСЗВ ближнього радіусу дії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.