РФ обстрілює Україну ракетами з бамбардувальників, які Київ офіційно передав Москві – "Схеми"

Російська армія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна передала окупантам у межах угоди між урядами країн 1999 року в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми", опублікованому у вівторок, 26 листопада.

Як сказано у публікації, наразі щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді, дані з міжнародних авіареєстрів, а також порівняли цю інформацію з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

Загалом "Схеми" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії.

Це Ту-160, яким в РФ присвоїли нові назви: "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером 10), "Василь Сенько" (11), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").

Серед переданих владою України літаків "Схеми" також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.

Зокрема, на тлі літака, який в Україні мав бортовий номер 10, а в Росії отримав назву "Микола Кузнецов", раніше давав інтерв’ю командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш, якому 2024 року українське слідство заочно повідомило про підозру за командування ударом по "Охматдиту".

Також журналісти ідентифікували російських пілотів, які керують колишніми українськими бомбардувальниками. Серед них — Олег Скитський, який керував літаком, що в Україні мав бортовий номер 11, а у РФ називається "Василь Сенько". За даними "Схем", Скитський — військовослужбовець 22 авіадивізії, яку українська розвідка вважає "відповідальною за численні жертви й руйнування в Україні".

Літаки, ракети і обладнання Україна передала Росії за 275 мільйонів доларів для списання газових боргів, пишуть журналісти.

Це були:

11 бомбардувальників

575 крилатих ракет Х-55

12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом

запасні частини для бомбардувальників

наземне і радіоелектронне обладнання

"Відповідно до письмової доповіді тодішнього командувача військово-повітряних сил ЗСУ Віктора Стрельникова міністру оборони Олександру Кузьмуку – потрібно було 124 залізничних вагони, щоб перевезти усе техобладнання до Росії", - пишуть журналісти.

Читайте також: