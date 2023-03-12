РФ обстрілює Україну ракетами, ЗСУ знищили склад боєприпасів та ЗРК: Генштаб - про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ за добу знищили пункт управління ворога, ЗРК та склад з боєприпасами.

Про це 12 березня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські терористи за добу завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Волфине Сумської області; Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Під його вогневий вплив потрапили, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка на Запоріжжі; Берислав і Білозерка Херсонської області та Тамарине і Очаків - Миколаївської.

Ситуація в окупованих регіонах України:

У деяких населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області російські окупанти чинять мародерство. Награбовані гаджети та побутову техніки російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але уже в інших населених пунктах.

Противник продовжує зазнавати втрати. 11 березня відзначено надходження близько 30 тіл загиблих окупантів до місцевого моргу Енергодара.

Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни несуть значні втрати на Кремінському напрямку, через що вимушені пересідати на старі танки.

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