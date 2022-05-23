РФ обстрілюють українські війська з метою недопущення просування їх в бік державного кордону - Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти намагаються утримати займані рубежі.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як стало відомо, військові злочинці РФ обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів.
“При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що Байден написав статтю про Зеленського для культового журналу.
Читайте також:
- У Харкові за три місяці після нападу РФ знову запрацює метро: який графік і чи платний проїзд
- "Училище вже випустилося і направляється в Україну": ексголова зовнішньої розвідки розповів про приховану мобілізацію в РФ
- Надана Медведчуком інформація у "вугільній" і "трубній" справах підтверджує докази, раніше зібрані СБУ – Баканов