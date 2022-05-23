РФ обстрілюють українські війська з метою недопущення просування їх в бік державного кордону - Генштаб

РФ обстрілюють українські війська з метою недопущення просування їх в бік державного кордону - Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти намагаються утримати займані рубежі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як стало відомо, військові злочинці РФ обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів.

“При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Байден написав статтю про Зеленського для культового журналу.

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