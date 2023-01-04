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РФ очікує чергову партію дронів від Ірану: розвідка розповіла подробиці

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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РФ очікує чергову партію дронів від Ірану: розвідка розповіла подробиці

Фото: Associated Press

Раніше росіянам завозили дрони партіями 250-300 штук.

Росіяни чекають на чергову партію дронів-камікадзе від Ірану. "Шахеди" мають надійти агресорам найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. 

За словами Скібіцького, на сьогодні окупанти використали приблизно 660 іранських "мопедів". За контрактом передбачено 1750 штук.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - сказав представник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що сили ППО України за перші дві доби 2023 року, 1-2 січня, знищили 84 БпЛА ворога. Це є 100% результат.

Крім того, за його словами, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

Ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов пояснював, що армія Росії атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Шахед" вночі, щоб обійти українську ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2743
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