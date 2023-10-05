РФ однією ракетою вбила понад половину жителів села Гроза – прокуратура

У селі мешкало не 330, як повідомлялося раніше, а лише близько сотні людей.

Унаслідок російського удару по кафе-магазину у селі Гроза на Харківщині загинули половина мешканців цього населеного пункту.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що станом на сьогодні у селі мешкало не 330, як повідомлялося раніше, а лише близько сотні людей.

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"Це невеличкий населений пункт. У ньому на даний момент взагалі мешкає близько 100 мешканців. І більшу частину цього населеного пункту, мешканців цього села було вбито однією ракетою, росіянами запущеною", – сказав Чубенко.

Зауважимо, що село Гроза росіяни окупували у лютому-березні 2022 року. Воно було звільнене 9 вересня 2022 року, в перші дні Слобожанського контрнаступу ЗСУ.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що до повномасштабного вторгнення РФ у населеному пункті проживали близько 330 людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки. Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села.

За словами голови МВС, з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді.

За останніми даними, внаслідок удару 51 людина загинула. Серед загиблих - 6-річний хлопчик, ще 6 людей поранені.

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