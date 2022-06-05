РФ окупувала майже 60% регіону: деталі першої від початку війни поїздки Зеленського до Запоріжжя (фото, відео)

РФ окупувала майже 60% регіону: деталі першої від початку війни поїздки Зеленського до Запоріжжя (фото, відео)

У неділю, 5 червня, український президент Володимир Зеленський вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ відвідав Запоріжжя. Там він зустрівся з маріупольцями, які втекли від російської окупації, та військовими, які боронять регіон від ворога.

Також під час робочої поїздки Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні, де заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області.

Про це йдеться на сайті президента.

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Так, Олександр Старух розповів, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

"Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 червня українські захисники збили ворожий винищувач Су-25 у небі над Запорізькою областю. ЗСУ "приземлили" його поряд з містом Оріхів.

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