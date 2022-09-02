Путін та Лукашенко оточили всю Україну своїми військами: Генштаб розповів, де дислокуються їхні армії

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

За повідомленням Генштабу, підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 вересня.

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Окрім цього, тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. Також відомо, що в місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил РФ, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

"На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб України", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував майбутні військові навчання в Білорусі, на яких можуть бути тренування зі "звільнення" територій України. Так, Подоляк порадив військовим Білорусі та Росії навчатися здаватися в полон, а не "захопленню чужих територій".

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